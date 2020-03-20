Коронавирус добрался до Гаити

Власти Гаити зарегистрировали два первых случая заболевания коронавирусом, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).
Президент страны Жовенель Моиз сообщил, что заболевших поместили в карантин. Он не стал рассказывать о пациентах подробнее из опасений за их безопасность, отмечает агентство.
Моиз пообещал закрыть все аэропорты, школы, фабрики и порты, чтобы помешать распространению заболевания.
Несколькими днями ранее Гаити закрыла границу с Доминиканской республикой, развитым туристическим направлением, где зарегистрировано 34 случая коронавируса и две смерти заболевших.
По данным Всемирного банка, Гаити - беднейшая страна Западного полушария.
В 2018 году ВВП страны на душу населения составлял $870. Такое состояние экономики вызывает опасения, что страна не сможет справиться с распространением коронавируса, отмечает AP.
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