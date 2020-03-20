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Дальнее зарубежье 20.03.2020 11:40

Коронавирус добрался до Гаити

Власти Гаити зарегистрировали два первых случая заболевания коронавирусом, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

Президент страны Жовенель Моиз сообщил, что заболевших поместили в карантин. Он не стал рассказывать о пациентах подробнее из опасений за их безопасность, отмечает агентство.

Моиз пообещал закрыть все аэропорты, школы, фабрики и порты, чтобы помешать распространению заболевания.

Несколькими днями ранее Гаити закрыла границу с Доминиканской республикой, развитым туристическим направлением, где зарегистрировано 34 случая коронавируса и две смерти заболевших.

По данным Всемирного банка, Гаити - беднейшая страна Западного полушария.

В 2018 году ВВП страны на душу населения составлял $870. Такое состояние экономики вызывает опасения, что страна не сможет справиться с распространением коронавируса, отмечает AP.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАИТИ, КОРОНАВИРУС, СЛУЧАИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]