Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

19.03   $/bbl WTI 25.22 4.85 Brent 28.47 3.59

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.03.2020 12:02

Власти Техаса могут ограничить добычу нефти впервые с 1972 года

Власти Техаса рассматривают возможность сокращения добычи нефти в штате впервые почти за полвека, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Руководители ряда компаний-производителей сланцевой нефти обратились к регулятору, отвечающему за освоение нефтяных месторождений в штате, - Texas Railroad Commission (отвечала за железнодорожный сектор до 2005 года - прим. "Интерфакс") - с просьбой принять меры для поддержки отрасли после недавнего обвала цен на нефть.

Техас не ограничивал производство нефти с 1972 года.

Пока неясно, примет ли регулятор решение о сокращении добычи, в данный момент персонал Texas Railroad Commission оценивает, как это может выглядеть на практике, говорят источники.

Цены на нефть рухнули после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться об очередном сокращении добычи в ответ на падение спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции. Стоимость Brent в минувшую среду опускалась до минимальных с 2003 года $24,52 за баррель, WTI - до $20,05 за баррель, минимума с 2002 года.

Сланцевое месторождение Permian Basin в Техасе и Нью-Мексико, самое продуктивное в США, является эпицентром роста сланцевой добычи, позволившей нарастить производство нефти в Штатах до рекордных в мире 13 млн баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕХАС, НЕФТЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Трое погибли в результате крушения самолета в Техасе Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 21 Трамп не видит после стрельбы в Техасе необходимости ограничения продажи оружия в США Страховой совет Техаса оценил ущерб штата от урагана "Харви" в $19 млрд Около 6,8 млн человек пострадали от урагана "Харви" в Техасе В Техасе из-за урагана эвакуируют десятки тыс. человек

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]