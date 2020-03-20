Власти Техаса могут ограничить добычу нефти впервые с 1972 года

Власти Техаса рассматривают возможность сокращения добычи нефти в штате впервые почти за полвека, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Руководители ряда компаний-производителей сланцевой нефти обратились к регулятору, отвечающему за освоение нефтяных месторождений в штате, - Texas Railroad Commission (отвечала за железнодорожный сектор до 2005 года - прим. "Интерфакс") - с просьбой принять меры для поддержки отрасли после недавнего обвала цен на нефть.
Техас не ограничивал производство нефти с 1972 года.
Пока неясно, примет ли регулятор решение о сокращении добычи, в данный момент персонал Texas Railroad Commission оценивает, как это может выглядеть на практике, говорят источники.
Цены на нефть рухнули после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться об очередном сокращении добычи в ответ на падение спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции. Стоимость Brent в минувшую среду опускалась до минимальных с 2003 года $24,52 за баррель, WTI - до $20,05 за баррель, минимума с 2002 года.
Сланцевое месторождение Permian Basin в Техасе и Нью-Мексико, самое продуктивное в США, является эпицентром роста сланцевой добычи, позволившей нарастить производство нефти в Штатах до рекордных в мире 13 млн баррелей в сутки.
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