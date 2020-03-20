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Здравоохранение 20.03.2020 12:25

Число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Более 10 тыс. человек во всем мире скончались после заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, на 10:43 мск в мире зарегистрирована 10 031 смерть от коронавируса. При этом в Италии к настоящему моменту зарегистрировано больше смертей, чем в лидировавшем до недавних пор по этому показателю Китае - 3 405 против 3 133.

По официальным данным, свыше 244 тыс. человек в мире в разное время заразились Covid-19, при этом свыше 86 тыс. выздоровели. Больше всего выздоровевших в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Наибольшее число случаев заражения на данный момент выявлено в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]