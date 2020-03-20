Число скончавшихся от коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Более 10 тыс. человек во всем мире скончались после заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса.
По данным университета, на 10:43 мск в мире зарегистрирована 10 031 смерть от коронавируса. При этом в Италии к настоящему моменту зарегистрировано больше смертей, чем в лидировавшем до недавних пор по этому показателю Китае - 3 405 против 3 133.
По официальным данным, свыше 244 тыс. человек в мире в разное время заразились Covid-19, при этом свыше 86 тыс. выздоровели. Больше всего выздоровевших в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.
Наибольшее число случаев заражения на данный момент выявлено в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.
МИД Азербайджана исключил иранского журналиста из «черного списка» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Процесс очистки от пятой колонны в Азербайджане продолжится – президент Алиев
Украина в 2020г может сэкономить $5-6 млрд на импорте энергоносителей - НБУ
Нефть дорожает на 5-6%, Brent торгуется около $30 за баррель
Эксперты ожидают падения цены Brent ниже $20 за баррель, Citigroup не исключает обвала до $5
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Грузия создаст карантинную зону на границе с Азербайджаном
В Афганистане 45 человек стали жертвами терактов, осуществленных талибами в пятницу
Казахстан организует спецборты для вывоза своих граждан из Польши, Грузии и Азербайджана
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Скачай приложение Nar+ и выиграй приз!
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог