Филиппины запрещают въезд иностранцам для борьбы с коронавирусом

Власти Филиппин запрещают въезд в страну иностранцам в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает в пятницу телеканал BBC.

Запрет начнет действовать с воскресенья 22 марта. Все иностранцы, уже находящиеся на территории Филиппин, смогут беспрепятственно покинуть ее.

Ранее Филиппины приостановили выдачу виз. Их смогут получить только сотрудники международных организаций и иностранные чиновники, а также супруги и дети граждан Филиппин.

В стране зарегистрировано 217 случаев заболевания коронавирусом. Чтобы помешать распространению заболевания, власти закрыли школы, в Маниле ввели комендантский час. Внутренние перелеты в Манилу приостановлены.