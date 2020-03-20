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Дальнее зарубежье 20.03.2020 12:49

Филиппины запрещают въезд иностранцам для борьбы с коронавирусом

Власти Филиппин запрещают въезд в страну иностранцам в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает в пятницу телеканал BBC.

Запрет начнет действовать с воскресенья 22 марта. Все иностранцы, уже находящиеся на территории Филиппин, смогут беспрепятственно покинуть ее.

Ранее Филиппины приостановили выдачу виз. Их смогут получить только сотрудники международных организаций и иностранные чиновники, а также супруги и дети граждан Филиппин.

В стране зарегистрировано 217 случаев заболевания коронавирусом. Чтобы помешать распространению заболевания, власти закрыли школы, в Маниле ввели комендантский час. Внутренние перелеты в Манилу приостановлены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ИНОСТРАНЦЫ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]