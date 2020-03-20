Грузия увеличила баланс природного газа в 2020г на 3,5%, в т.ч. азербайджанского - на 3%

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта, пересмотрела прогнозы на текущий год и теперь планирует поступление его в страну в объеме 2,66 млрд кубометров - на 3,5% больше, чем первоначально планировалось.
Согласно изменениям в баланс природного газа на 2020 год, опубликованным в пятницу на сайте "Законодательного вестника" Грузии, импорт из Азербайджана, являющегося основным поставщиком газа в страну, увеличен на 3%, до 2,46 млрд кубометров. В том числе в рамках проекта "Шах-Дениз" предусматривается получить 865,5 млн кубометров (снижение на 0,9%), от ГНКАР - 1,59 млрд кубометров (рост на 5,2%).
Из России республика намерена импортировать в этом году природный газ в объеме 186,9 млн кубометров, что на 10% больше, чем планировалось.
Из других источников предусматривается получить 8 млн кубометров. Собственная добыча газа в Грузии в этом году ожидается в объеме лишь 12,4 млн кубометров (на 30,7% меньше ранее прогнозируемого).
В обновленном балансе потребление в республике природного газа в 2020 году увеличено по сравнению с первоначально предполагаемым объемом на 3,6%, до 2,63 млрд кубометров. В частности, так называемый "социальный газ" определен в объеме 1,71 млрд кубометров (рост на 5,2%), из которых на газоснабжение населения планируется направить 1,75 млрд кубометров (рост на 4,8%), для выработки электроэнергии на теплоэлектростанциях - 635,6 млн кубометров (рост на 5,9%). Предприятиям и организациям предусматривается поставить 917,8 млн кубометров газа (рост на 0,7%).
Потери при транспортировке газа снижены против ранее планируемых на 1,1%, до 34,6 млн кубометров.
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