"Белавиа" организует специальные чартерные рейсы в/из Баку из-за ситуации с коронавирусом

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" организует специальные чартерные рейсы в/из Баку для возвращения на родину граждан Белоруссии и Азербайджана, сообщила пресс-служба перевозчика в пятницу.

"С целью возврата граждан Беларуси и Азербайджана в условиях приостановки регулярного воздушного сообщения между странами из-за ситуации с коронавирусом, авиакомпания "Белавиа" организовывает специальные чартерные рейсы", - проинформировали в компании.

Так, "Белавиа" будет выполнять рейсы BRU (B2) - 8739 из Минска в Баку, они запланированы на 21, 25 и 29 марта. При этом перевозчик обращает внимание, что на эти рейсы допускаются только граждане Азербайджана.

Также планируются обратные рейсы из Баку в Минск - BRU (B2) - 8740. Они намечены на 22, 26 и 30 марта, на эти рейсы допускаются только граждане Беларуси.

В то же время, "гражданам двух стран рекомендуем воспользоваться ближайшим рейсом", - подчеркнули в пресс-службе авиаперевозчика.