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Здравоохранение 20.03.2020 13:04

"Белавиа" организует специальные чартерные рейсы в/из Баку из-за ситуации с коронавирусом

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" организует специальные чартерные рейсы в/из Баку для возвращения на родину граждан Белоруссии и Азербайджана, сообщила пресс-служба перевозчика в пятницу.

"С целью возврата граждан Беларуси и Азербайджана в условиях приостановки регулярного воздушного сообщения между странами из-за ситуации с коронавирусом, авиакомпания "Белавиа" организовывает специальные чартерные рейсы", - проинформировали в компании.

Так, "Белавиа" будет выполнять рейсы BRU (B2) - 8739 из Минска в Баку, они запланированы на 21, 25 и 29 марта. При этом перевозчик обращает внимание, что на эти рейсы допускаются только граждане Азербайджана.

Также планируются обратные рейсы из Баку в Минск - BRU (B2) - 8740. Они намечены на 22, 26 и 30 марта, на эти рейсы допускаются только граждане Беларуси.

В то же время, "гражданам двух стран рекомендуем воспользоваться ближайшим рейсом", - подчеркнули в пресс-службе авиаперевозчика.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛАВИА, БАКУ, ЧАРТЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]