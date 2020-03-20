Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 20 апреля – штаб

Занятия и учебных заведений в Азербайджане, прекращенные с 3 марта в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (Covid – 19), возобновятся с 20 апреля, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров страны.

«Распоряжением кабинета министров для предотвращения случаев заражения коронавирусом и продолжения прочих предупредительных мер во всех учебных заведениях на территории страны, учебный и учебно-воспитательный процессы в них прекращены до 18 апреля», - говорится в сообщении.

С учетом того, что 19 апреля будет нерабочим днем, занятия в школах и ВУЗах начнутся с апреля.

Ранее занятия в учебных заведениях Азербайджана должны были возобновиться 29 марта.

А. Мамедов