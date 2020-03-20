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Наука и образование 20.03.2020 13:45

Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 20 апреля – штаб

Занятия и учебных заведений в Азербайджане, прекращенные с 3 марта в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (Covid – 19), возобновятся с 20 апреля, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров страны.

«Распоряжением кабинета министров для предотвращения случаев заражения коронавирусом и продолжения прочих предупредительных мер во всех учебных заведениях на территории страны, учебный и учебно-воспитательный процессы в них прекращены до 18 апреля», - говорится в сообщении.

С учетом того, что 19 апреля будет нерабочим днем, занятия в школах и ВУЗах начнутся с апреля.
Ранее занятия в учебных заведениях Азербайджана должны были возобновиться 29 марта.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ШКОЛЫ, ЗАНЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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