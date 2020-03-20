МИД Азербайджана исключил иранского журналиста из «черного списка» по Карабаху

МИД Азербайджана исключил иранского журналиста Миргасыма Момени из "черного списка" лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Момени обратился в МИД с просьбой исключить его имя из "списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана". Обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД.

Согласно информации, в своем письме журналист выразил уважение к территориальной целостности и суверенитету, признанным на международном уровне, и законам Азербайджана.

А. Мамедов