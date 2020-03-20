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Карабахский конфликт 20.03.2020 13:57

МИД Азербайджана исключил иранского журналиста из «черного списка» по Карабаху

МИД Азербайджана исключил иранского журналиста Миргасыма Момени из "черного списка" лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Момени обратился в МИД с просьбой исключить его имя из "списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана". Обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и по нему принято положительное решение", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе МИД.

Согласно информации, в своем письме журналист выразил уважение к территориальной целостности и суверенитету, признанным на международном уровне, и законам Азербайджана.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, КАРАБАХ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]