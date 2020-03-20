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ТЭК 20.03.2020 14:07

Россия не ведет нефтяную войну с Саудовской Аравией - Песков

РФ не ведет нефтяную войну с Саудовской Аравией, исходит из заявлений, что и Саудовская Аравия не ведет ценовую войну, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о том, что Москва и Эр-Рияд ведут ценовую войну на нефтяном рынке на истощение, Песков сказал: "Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовую войну".

"Никаких войн между Россией и Саудовской Аравией нет, есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура, которая спровоцирована факторами, о которых мы уже говорили", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, "у каждой страны свои бюджетные параметры, и каждая страна выстраивает политику в зависимости от этих бюджетных параметров".

Пресс-секретарь президента напомнил, что российский бюджет рассчитан, исходя из цены на нефть 42 доллара за баррель. "Конечно, (нынешняя цена нефти) для нас неблагоприятна, но (финансовая) подушка безопасности у нас есть, и она, когда нужно будет, включится".

"В краткосрочной и среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит: цены на нефть волатильны. Существует общемировая тенденция - вне зависимости от идеального шторма, который сейчас происходит - и до того, как этот триггер в виде коронавируса спровоцировал этот идеальный шторм, и до этого налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти", - заметил Песков, добавив, что "это очевидный факт, не относящийся к категории прогнозов - это констатация".

"Когда эта тенденция перейдет к повышательной динамике, будем смотреть, мониторить", - заключил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, НЕФТЬ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]