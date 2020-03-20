Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

19.03   $/bbl WTI 25.22 4.85 Brent 28.47 3.59

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 20.03.2020 14:35

Правящая партия Азербайджана перечислит 200 тыс. манатов на борьбу с коронавирусом

Правящая партия Азербайджана («Йени Азербайджан»)приняла решение перечислить 200 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе партии.

"Мы считаем создание данного фонда важным шагом для борьбы с коронавирусом и приняли решение перечислить в фонд 200 тыс. манатов. Кроме того, всем местным структурам и членам партии было порекомендовано оказывать фонду всевозможную поддержку", - заявили в пресс-службе.

Накануне, президент Ильхам Алиев подписал указ «О мероприятиях по усилению борьбы с коронавирусной инфекцией и защите здоровья населения Азербайджана», согласно которому в стране создается Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделяется 20 млн манатов.

Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.

В Азербайджане до сих пор зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. При этом лечение проходят 33 человека, 10 – вылечились, одна – умерла.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ФОНД, ПОДДЕРЖКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]