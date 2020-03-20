Правящая партия Азербайджана перечислит 200 тыс. манатов на борьбу с коронавирусом

Правящая партия Азербайджана («Йени Азербайджан»)приняла решение перечислить 200 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе партии.

"Мы считаем создание данного фонда важным шагом для борьбы с коронавирусом и приняли решение перечислить в фонд 200 тыс. манатов. Кроме того, всем местным структурам и членам партии было порекомендовано оказывать фонду всевозможную поддержку", - заявили в пресс-службе.

Накануне, президент Ильхам Алиев подписал указ «О мероприятиях по усилению борьбы с коронавирусной инфекцией и защите здоровья населения Азербайджана», согласно которому в стране создается Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделяется 20 млн манатов.

Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.

В Азербайджане до сих пор зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. При этом лечение проходят 33 человека, 10 – вылечились, одна – умерла.

А. Мамедов