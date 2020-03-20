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Регион 20.03.2020 14:41

Казахстан организует спецборты для вывоза своих граждан из Польши, Грузии и Азербайджана

Правительство Казахстана приняло решение организовать вывоз своих граждан из Польши, Грузии и Азербайджана из-за закрытия международных авиалиний, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"На данный момент правительством страны принято решение о первостепенном возврате граждан Казахстана из Польши, Грузии и Азербайджана из-за закрытия международных авиасообщений в этих странах", - сказал Смадияров журналистам в Нур-Султане в пятницу.

"МИД организует возвращение казахстанских граждан в тесной координации с другими государственными органами. Возврат казахстанцев домой будет осуществлен авиакомпаниями Air Astana и SCAT посредством организации рейсов по низким ценам", - добавил дипломат.

По его данным, 1 тыс. 285 граждан Казахстана из 23 стран изъявили желание вернуться на родину, не считая казахстанских туристов за рубежом, вывозом которых сейчас занимается министерство культуры и спорта.

По словам Смадиярова, в МИД действует кризисный штаб, который координирует работу всех оперативных штабов в загранучреждениях Казахстана. Они предоставляют информацию и инструкции гражданами Казахстана о возможностях возвращения на родину.

Всего, уточнил он, за рубежом находятся около 295 тыс. казахстанцев в 73 странах мира. Большинство из них находятся за рубежом на ПМЖ, на работе или учебе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ГРАЖДАНЕ, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]