Эксперты ожидают падения цены Brent ниже $20 за баррель, Citigroup не исключает обвала до $5

Цены на нефть, рухнувшие с начала этого года на 60%, до минимальных уровней с 2003 года, вероятно, продолжат падение и могут опуститься до $20 за баррель и ниже, свидетельствуют результаты опроса трейдеров и представителей ряда крупнейших мировых нефтекомпаний, проведенного агентством Bloomberg.

Восемнадцать из 20 респондентов полагают, что стоимость Brent опустится к $20 за баррель и может пойти дальше вниз. Цена WTI, по их оценкам, может быть ниже еще на $3-5 за баррель.

Цены на нефть могут оставаться на столь низком уровне от нескольких недель до нескольких месяцев, возможно, до конца текущего года, отмечают трейдеры.

"Уровень в $20 за баррель может быть легко пробит к середине апреля", - считает директор индийской нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp. Р.Рамачандран.

Аналитики ведущих инвестбанков также ожидают дальнейшего падения рынка, "медвежий" прогноз Citigroup предполагает, что цена Brent может рухнуть до $5 за баррель во втором квартале текущего года.

По нефтяному рынку сильно ударило резкое падение спроса, вызванное повсеместными ограничениями в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. ОПЕК и Россия в этом месяце не смогли договориться об очередном сокращении добычи в ответ на снижение спроса, и начали войну за долю рынка, что усугубило спад.

Неожиданный и резкий обвал цен на нефть, который уже внес свой вклад в масштабные распродажи на других рынках, создает серьезные риски для экономики многих стран - от Латинской Америки до Ближнего Востока, а также для США, где нефтяной сектор составляет значительную долю ВВП.

Поиск дна всегда является довольно стрессовым для рынка, поскольку цены каждый день тестируют новые минимумы. Стоимость Brent в минувшую среду опускалась до минимальных с 2003 года $24,52 за баррель, WTI - до $20,05 за баррель, минимума с 2002 года. С начала марта дневные колебания цены Brent трижды выражались двузначными числами, что сопоставимо с волатильностью в январе 1991 года, когда началась война в Персидском заливе, а также с декабрем 2008 года - разгаром финансового кризиса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:20 МСК составляет $30,37 за баррель, что на $1,9 (6,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $1,99 (7,89%) - до $27,21 за баррель.

Некоторые трейдеры отмечают, что падение цен за последнее время является достаточным, чтобы простимулировать закупки для пополнения резервов дешевым сырьем. В результате на рынке создается ситуация "контанго", когда цены контрактов с ближайшей поставкой ниже, чем более поздних контрактов. Этот спрос, однако, будет сохраняться лишь до тех пор, пока покупатели не наполнят свои хранилища, предупреждают специалисты.

Другие эксперты ожидают, что цены на нефть будут падать до тех пор, пока добыча для значительной доли производителей станет невыгодной.

"Цена WTI упадет ниже себестоимости добычи американских производителей сланцевой нефти, которая составляет около $20 за баррель", - прогнозирует аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co. Чжан Чэньфэн. - Огромное давление в результате контанго может привести к падению стоимости ближайших контрактов на нефть до $15 за баррель, поскольку некоторым трейдерам нужно поддерживать рынок в этом состоянии, чтобы распродать свои запасы".

Аналитики Goldman Sachs ранее на этой неделе понизили прогноз стоимости Brent на второй квартал до $20 за баррель с $30 за баррель.

Citigroup сообщил, что базовый сценарий банка предполагает, что средняя стоимость Brent составит $17 за баррель во втором квартале, а "медвежий" - падение цены до $5 за баррель.

Эксперты Energy Aspects видят риск снижения стоимости Brent до $10 за баррель в апреле, ожидая, при этом, что в течение остальной части 2020 года она будет выше $20 за баррель.