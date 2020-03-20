В Афганистане 45 человек стали жертвами терактов, осуществленных талибами в пятницу

По меньшей мере, 45 человек погибли и более ста получили ранения в результате двух терактов в Афганистане, ответственность за которые взяло на себя радикальное движение "Талибан".

25 военнослужащих и полицейских были убиты во время нападения талибов в пятницу на контрольно-пропускной пункт в провинции Забуль на юге страны, сообщили афганские СМИ.

По заявлениям властей провинции, талибам в ходе атаки помогали восемь полицейских, находившихся внутри КПП. Они ушли вместе с боевиками.

Еще 20 человек были убиты и свыше ста ранены в результате взрыва заминированной машины близ госпиталя в той же провинции. Талибы заявили, что их целью было здание национальной службы безопасности, но, по словам силовиков, никто из них не пострадал. Между тем, зданию больницы и близлежащим домам причинен значительный ущерб.

Теракты совершены во время празднования в Афганистане Навруза - прихода весны и нового года.

29 февраля в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и запуск внутриафганских переговоров. США позже заявили, что уход их военных из Афганистана зависит от нормализации ситуации с безопасностью в стране.