Нефть дорожает на 5-6%, Brent торгуется около $30 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в пятницу.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:47 составляет $29,91 за баррель, что на $1,44 (5,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,6 (6,18%) - до $27,51 за баррель.
В четверг министерство энергетики США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.
Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.
Тем временем среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по состоянию на 19 марта, спустя две недели после решения о распаде соглашения ОПЕК+, увеличилась на 107 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.
Цены на нефть, рухнувшие с начала этого года на 60%, до минимальных уровней с 2003 года, вероятно, продолжат падение и могут опуститься до $20 за баррель и ниже, свидетельствуют результаты опроса трейдеров и представителей ряда крупнейших мировых нефтекомпаний, проведенного агентством Bloomberg.
Восемнадцать из 20 респондентов полагают, что стоимость Brent опустится к $20 за баррель и может пойти дальше вниз. Цена WTI, по их оценкам, может быть ниже еще на $3-5 за баррель.
МИД Азербайджана исключил иранского журналиста из «черного списка» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Процесс очистки от пятой колонны в Азербайджане продолжится – президент Алиев
Правящая партия Азербайджана перечислит 200 тыс. манатов на борьбу с коронавирусом
Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 20 апреля – штаб
"Белавиа" организует специальные чартерные рейсы в/из Баку из-за ситуации с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Грузия создаст карантинную зону на границе с Азербайджаном
В Афганистане 45 человек стали жертвами терактов, осуществленных талибами в пятницу
Казахстан организует спецборты для вывоза своих граждан из Польши, Грузии и Азербайджана
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Скачай приложение Nar+ и выиграй приз!
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог