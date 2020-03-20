Нефть дорожает на 5-6%, Brent торгуется около $30 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно расти в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:47 составляет $29,91 за баррель, что на $1,44 (5,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,6 (6,18%) - до $27,51 за баррель.

В четверг министерство энергетики США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Тем временем среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по состоянию на 19 марта, спустя две недели после решения о распаде соглашения ОПЕК+, увеличилась на 107 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Цены на нефть, рухнувшие с начала этого года на 60%, до минимальных уровней с 2003 года, вероятно, продолжат падение и могут опуститься до $20 за баррель и ниже, свидетельствуют результаты опроса трейдеров и представителей ряда крупнейших мировых нефтекомпаний, проведенного агентством Bloomberg.

Восемнадцать из 20 респондентов полагают, что стоимость Brent опустится к $20 за баррель и может пойти дальше вниз. Цена WTI, по их оценкам, может быть ниже еще на $3-5 за баррель.