Грузия создаст карантинную зону на границе с Азербайджаном

В целях предотвращения распространения коронавируса Covid-2019, на контрольно-пропускных пунктах Грузии с РФ, Турцией и Азербайджаном будут обустроены карантинные зоны для прибывающих в страну граждан.

"Выросли потоки наших граждан, въезжающих в Грузию через сухопутные границы. Это - "Сарпи" (на грузино-турецкой границе), "Ларс" (на грузино-российской границе) и "Красный мост" (на грузино-азербайджанской границе)", - сообщила глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе на брифинге в пятницу.

По словам министра, получено поручение от премьера в срочном порядке мобилизовать на всех трех объектах карантинные зоны, поскольку с сегодняшнего дня все граждане, которые пересекут границу Грузии, независимо от того, из какой страны они прибыли, будут переведены в карантин в обязательном порядке.

Как сообщалось, уже почти неделю эти пункты пропуска закрыты для физических лиц, однако гражданам Грузии предоставлена возможность использовать их для возвращения на родину. Кроме того, сухопутные границы остаются открыты для грузоперевозок.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом Covid-19,. в стационарах под наблюдением врачей находятся 271 пациент, в карантине - 1925 человека.