Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

19.03   $/bbl WTI 25.22 4.85 Brent 28.47 3.59

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.03.2020 16:37

Украина в 2020г может сэкономить $5-6 млрд на импорте энергоносителей - НБУ

Украина в 2020 году может сэкономить $5-6 млрд на импорте энергоносителей в связи со снижением цен на них на 50-60%, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счете есть как позитивные факторы, так и негативные факторы влияния. В первую очередь, это падение цен на нефть, энергетические товары, которые составляют 20% нашего импорта, в прошлом году это было $12 млрд. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим $5 млрд или $6 млрд", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Сологуб добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению количества туристических поездок. "В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили $8 млрд и также можно ожидать достаточно значительного сокращения", - сказал Сологуб.

Вместе с тем, по его словам, Нацбанк ожидает незначительного снижения цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте. К настоящему времени падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.

"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания и это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтому ожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", - пояснил замглавы НБУ.

Сологуб добавил, что сейчас наблюдается снижение объема переводов в страну от украинских граждан, работающих за границей.

"Скорее всего, это влияние будет временным, потому что восстановление экономики в Польше, Чехии, Италии приведет к возобновлению переводов", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, ИМПОРТ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Янукович: к 2020 году Украина сможет полностью обеспечить себя газом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]