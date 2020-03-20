Украина в 2020г может сэкономить $5-6 млрд на импорте энергоносителей - НБУ

Украина в 2020 году может сэкономить $5-6 млрд на импорте энергоносителей в связи со снижением цен на них на 50-60%, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счете есть как позитивные факторы, так и негативные факторы влияния. В первую очередь, это падение цен на нефть, энергетические товары, которые составляют 20% нашего импорта, в прошлом году это было $12 млрд. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим $5 млрд или $6 млрд", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.
Сологуб добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению количества туристических поездок. "В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили $8 млрд и также можно ожидать достаточно значительного сокращения", - сказал Сологуб.
Вместе с тем, по его словам, Нацбанк ожидает незначительного снижения цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте. К настоящему времени падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.
"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания и это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтому ожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", - пояснил замглавы НБУ.
Сологуб добавил, что сейчас наблюдается снижение объема переводов в страну от украинских граждан, работающих за границей.
"Скорее всего, это влияние будет временным, потому что восстановление экономики в Польше, Чехии, Италии приведет к возобновлению переводов", - отметил он.
МИД Азербайджана исключил иранского журналиста из «черного списка» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Процесс очистки от пятой колонны в Азербайджане продолжится – президент Алиев
Один из новых 33 заболевших коронавирусом прилетел в Москву из Азербайджана - оперштаб
Правящая партия Азербайджана перечислит 200 тыс. манатов на борьбу с коронавирусом
Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 20 апреля – штаб
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Иностранцы могут автоматически продлить срок пребывания в РФ - МИД
Число случаев коронавируса в РФ увеличилось на 54 человека, до 253 - штаб
В Иране за сутки скончалось еще 149 человек после заражения коронавирусом
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Скачай приложение Nar+ и выиграй приз!
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог