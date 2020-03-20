Украина в 2020г может сэкономить $5-6 млрд на импорте энергоносителей - НБУ

Украина в 2020 году может сэкономить $5-6 млрд на импорте энергоносителей в связи со снижением цен на них на 50-60%, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счете есть как позитивные факторы, так и негативные факторы влияния. В первую очередь, это падение цен на нефть, энергетические товары, которые составляют 20% нашего импорта, в прошлом году это было $12 млрд. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим $5 млрд или $6 млрд", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Сологуб добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению количества туристических поездок. "В прошлом году туристические путешествия украинских граждан составили $8 млрд и также можно ожидать достаточно значительного сокращения", - сказал Сологуб.

Вместе с тем, по его словам, Нацбанк ожидает незначительного снижения цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте. К настоящему времени падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.

"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания и это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтому ожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", - пояснил замглавы НБУ.

Сологуб добавил, что сейчас наблюдается снижение объема переводов в страну от украинских граждан, работающих за границей.

"Скорее всего, это влияние будет временным, потому что восстановление экономики в Польше, Чехии, Италии приведет к возобновлению переводов", - отметил он.