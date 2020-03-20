ЕС заявил о решимости бороться с расизмом и ксенофобией во всем мире

Европейский союз будет бороться со всеми проявлениями расовой нетерпимости и ксенофобии, как в странах ЕС, так и за его пределами, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он выступил в пятницу с заявлением от имени ЕС по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, отмечаемого 21 марта.

"Нападки, совершаемые в Европейском союзе и за его пределами, свидетельствуют о том, что необходимо сохранять и активизировать усилия и меры по предотвращению преступлений на почве ненависти, дискриминации, расизма, ксенофобии и связанных с ними видов нетерпимости. ЕС намерен раз и навсегда положить конец этим преступлениям", - сказал Боррель.

Он отметил, что расовая дискриминация противоречит ценностям и принципам ЕС, всеобщим правам человека и основным свободам и поэтому всегда будет для Евросоюза неприемлемой.

"Мы намерены искоренить расистскую и ксенофобскую риторику в интернете и в обществе в целом, - подчеркнул он. - Мы расширяем поддержку гражданского общества, местных властей и других партнеров, в том числе посредством финансирования".

Боррель отметил, что ЕС продолжит уделять особое внимание проблемам групп, которые особенно подвержены дискриминации в Европе, в частности, цыганских, еврейских и мусульманских сообществ. За своими пределами он поддерживает тех, кто борется с расовой дискриминацией во всем мире, в том числе путем финансирования целевых проектов.

"В своей деятельности по искоренению расовой дискриминации в ЕС и за его пределами мы будем и далее сотрудничать со странами-партнерами, гражданским обществом, правозащитниками и международными организациями", - подчеркнул Боррель.