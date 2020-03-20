В Еврокомиссии готовы обсуждать возможное продление срока переговоров по Brexit

Еврокомиссия готова обсуждать возможное продление срока переговоров по Brexit, которое может потребоваться из-за пандемии коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы в более сильной позиции (чем Великобритания - ИФ). У нас большой внутренний рынок и участвовать в нем - в интересах британцев. У нас есть определенные правила. Мы готовы к обсуждению, это очень важно. Мы будем работать дальше изо всех сил, в том числе посредством видеоконференций. Мы открыты к переговорам, но решение должно принять правительство Бориса Джонсона", - сказала фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье ранее пообещал успешно завершить переговоры по будущим отношениям с Великобританий после Brexit, несмотря на коронавирус, которым он заразился.
Великобритания ранее заявляла, что не намерена затягивать переговоры, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года, когда истечет срок переходного периода, наступившего после Brexit.
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