Путин и Асад обсудили реализацию российско-турецких договоренностей по Идлибу

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудили в телефонном разговоре ситуацию в САР, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта с.г. по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Кроме того, рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета, а также тематика гуманитарного содействия Сирии", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин поздравил Башара Асада с наступающим мусульманским праздником - Ночью вознесения пророка Мухаммеда", - отметили в пресс-службе.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в Кремле.
МИД Азербайджана исключил иранского журналиста из «черного списка» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Процесс очистки от пятой колонны в Азербайджане продолжится – президент Алиев
TAP в условиях борьбы с COVID-19 нацелен на реализацию поставок первого газа в течение 2020 года - консорциум
Нефтяные цены перешли к снижению на 2-5,5%, Brent - $27,91 за баррель
Украина в 2020г может сэкономить $5-6 млрд на импорте энергоносителей - НБУ
Один из новых 33 заболевших коронавирусом прилетел в Москву из Азербайджана - оперштаб
Правящая партия Азербайджана перечислит 200 тыс. манатов на борьбу с коронавирусом
Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана после дезинфекции от коронавируса начнутся с 20 апреля – штаб
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Скачай приложение Nar+ и выиграй приз!
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог