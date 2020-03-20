Путин и Асад обсудили реализацию российско-турецких договоренностей по Идлибу

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудили в телефонном разговоре ситуацию в САР, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта с.г. по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Кроме того, рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета, а также тематика гуманитарного содействия Сирии", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин поздравил Башара Асада с наступающим мусульманским праздником - Ночью вознесения пророка Мухаммеда", - отметили в пресс-службе.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в Кремле.