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Регион 20.03.2020 18:44

В Иране за сутки скончалось еще 149 человек после заражения коронавирусом

В Иране в пятницу объявили о зафиксированных за сутки 149 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press cо ссылкой на иранские власти.

Таким образом, общее число жертв в Иране с коронавирусом составляет 1 433 человека.

К настоящему моменту в стране подтверждено около 20 тыс. случаев заражения. Накануне сообщалось о 18 тыс. заболевших.

Иран занимает третье место в мире по числу заболевших и умерших после Китая и Италии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]