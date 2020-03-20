В Иране за сутки скончалось еще 149 человек после заражения коронавирусом

В Иране в пятницу объявили о зафиксированных за сутки 149 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press cо ссылкой на иранские власти.

Таким образом, общее число жертв в Иране с коронавирусом составляет 1 433 человека.

К настоящему моменту в стране подтверждено около 20 тыс. случаев заражения. Накануне сообщалось о 18 тыс. заболевших.

Иран занимает третье место в мире по числу заболевших и умерших после Китая и Италии.