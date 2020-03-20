Число случаев коронавируса в РФ увеличилось на 54 человека, до 253 - штаб

Число выявленных в РФ случаев заболевания коронавирусом COVID-19 увеличилось на 54 человека, с 198 до 253, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 9 регионах", - говорится в сообщении штаба.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы 253 случая коронавирусной инфекции.