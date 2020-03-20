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СНГ 20.03.2020 19:10

Число случаев коронавируса в РФ увеличилось на 54 человека, до 253 - штаб

Число выявленных в РФ случаев заболевания коронавирусом COVID-19 увеличилось на 54 человека, с 198 до 253, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 9 регионах", - говорится в сообщении штаба.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы 253 случая коронавирусной инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]