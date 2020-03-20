Один из новых 33 заболевших коронавирусом прилетел в Москву из Азербайджана - оперштаб

Один из новых заболевших коронавирусом прилетел в Москву рейсом из Баку, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: Рейс J2 809 Баку - Москва 09.03.2020, а также рейсами из Женевы, Вероны, Франкфурта на Майне, Мюнхена, Ниццы, Милана", - сообщили журналистам в пятницу в штабе.
Как подчеркнули в штабе, если кто-то еще передвигался этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение.
"Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра", - сказал собеседник агентства.
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