Нефтяные цены перешли к снижению на 2-5,5%, Brent - $27,91 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 составляет $27,91 за баррель, что на $0,56 (1,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов их цена поднималась выше $30 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,43 (5,52%) - до $24,48 за баррель.

С начала недели WTI потеряла более 25%, Brent - 17%.

Как отмечает MarketWatch, ожидания снижения спроса и ценовая война на нефтяном рынке перевешивают надежды, связанные с мерами экономической поддержки со стороны властей в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Ранее поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

По сообщениям The Wall Street Journal, власти Техаса рассматривают возможность сокращения добычи нефти в штате впервые почти за полвека.

Тем временем среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по состоянию на 19 марта, спустя две недели после решения о распаде соглашения ОПЕК+, увеличилась на 107 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия ни с кем не ведет ценовую войну и исходит "из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведет ценовую войну".