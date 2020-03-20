В Германии футбольные матчи могут возобновиться только в 2021 году

В ФРГ проведение футбольных матчей между профессиональными командами может возобновиться только в следующем году из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила в пятницу телерадиокомпания NDR со ссылкой на немецкого вирусолога Йонаса Шмидта-Шанасита.
"Я твердо уверен в том, что их проведение (матчей - ИФ) снова станет возможным лишь в следующем году", - заявил Шмидт-Шанасит в эфире NDR.
"Я считаю нереальным, что этот сезон удастся доиграть до конца, - добавил вирусолог. - Мы видим, какова ситуация в Европе, и что нас ждет".
В Германии в настоящее время приостановлены матчи в двух высших дивизионах футбольного чемпионата страны до 2 апреля.
По словам Шмидта-Шанасита, проведение игр без зрителей в мае также маловероятно, так как фанаты в этом случае соберутся в других местах для просмотра игры, что может ухудшить ситуацию с распространением нового коронавируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не проводить чемпионат Европы 2020 года ближайшим летом и перенес чемпионат на лето 2021 года.
В УЕФА также подтвердили, что решили приостановить все свои турниры из-за ситуации с коронавирусом.
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