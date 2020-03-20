TAP в условиях борьбы с COVID-19 нацелен на реализацию поставок первого газа в течение 2020 года - консорциум

Консорциум по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP) прилагает все усилия для продолжения работ по вводу в эксплуатацию и тестирования трубопровода, говорится в заявлении консорциума.

«Несмотря на проблемы, связанные с блокировками и карантинными мерами, внедряемыми в принимающих странах, на данный момент TAP прилагает все усилия и реализует наиболее эффективную стратегию для продолжения ввода в строй и тестирования трубопровода. Деятельность TAP полностью соответствует санитарным нормам принимающих стран и направлена на то, чтобы работы по проекту смогли продвинуться к поставкам первого газа в течение 2020 года», - подчеркивается в информации.

Консорциум отмечает, что здоровье и безопасность сотрудников, подрядчиков и деловых партнеров проекта TAP остается для компании главным приоритетом.

«Мы внимательно следим за событиями, связанными с пандемией COVID-19, строго следуя последним указаниям органов общественного здравоохранения. ТAP принял ряд мер для предотвращения распространения нового коронавируса. В частности, внедрена умная работа на дому для большинства сотрудников и консультантов во всех принимающих странах (Швейцарии, Греции, Албании и Италии), регулярно проводится дезинфекция объектов TAP», - отмечается в информации.

По данным консорциума, условия работы персонала на местах полностью соответствуют санитарным нормам принимающих стран. Продолжаются только критически важные для бизнеса виды деятельности.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро. Поставки азербайджанского газа по TAP ожидаются в IV-ом квартале 2020 года.

Н.Аббасова