Иностранцы могут автоматически продлить срок пребывания в РФ - МИД

Все находящиеся в РФ иностранцы смогут автоматически продлить срок действия виз, вне зависимости от цели прибытия, выезд из страны для этого не потребуется, сообщает консульский департамент МИД РФ.
"В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В консульском департаменте отметили, что гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию.
"Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен", - сообщили в КД МИД.
Для этого продления срока пребывания в РФ иностранному гражданину необходимо обратиться в ближайший к месту фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.
"Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек", - добавили в департаменте.
Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.
Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа, сообщили в консульском департаменте.
МИД Азербайджана исключил иранского журналиста из «черного списка» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Процесс очистки от пятой колонны в Азербайджане продолжится – президент Алиев
Генсек ОПЕК и нефтяной регулятор Техаса готовы к переговорам о возможном сокращении нефтедобычи
TAP в условиях борьбы с COVID-19 нацелен на реализацию поставок первого газа в течение 2020 года - консорциум
Нефтяные цены перешли к снижению на 2-5,5%, Brent - $27,91 за баррель
Ряд госструктур Азербайджана отправит сотрудников на внеочередные отпуска
В Германии футбольные матчи могут возобновиться только в 2021 году
Один из новых 33 заболевших коронавирусом прилетел в Москву из Азербайджана - оперштаб
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Скачай приложение Nar+ и выиграй приз!
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Азербайджан) с новым Торговым представителем РФ в Азербайджане
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65%
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог