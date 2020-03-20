Иностранцы могут автоматически продлить срок пребывания в РФ - МИД

Все находящиеся в РФ иностранцы смогут автоматически продлить срок действия виз, вне зависимости от цели прибытия, выезд из страны для этого не потребуется, сообщает консульский департамент МИД РФ.

"В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В консульском департаменте отметили, что гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию.

"Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен", - сообщили в КД МИД.

Для этого продления срока пребывания в РФ иностранному гражданину необходимо обратиться в ближайший к месту фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.

"Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек", - добавили в департаменте.

Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа, сообщили в консульском департаменте.