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СНГ 20.03.2020 20:22

Иностранцы могут автоматически продлить срок пребывания в РФ - МИД

Все находящиеся в РФ иностранцы смогут автоматически продлить срок действия виз, вне зависимости от цели прибытия, выезд из страны для этого не потребуется, сообщает консульский департамент МИД РФ.

"В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В консульском департаменте отметили, что гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию.

"Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен", - сообщили в КД МИД.

Для этого продления срока пребывания в РФ иностранному гражданину необходимо обратиться в ближайший к месту фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме.

"Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек", - добавили в департаменте.

Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, будет продлен срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа, сообщили в консульском департаменте.

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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ПРЕБЫВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]