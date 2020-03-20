В Великобритании за сутки скончались почти 40 инфицированных коронавирусом

В Великобритании зарегистрировали ещё 39 летальных исходов вследствие заражения коронавирусом COVID-19, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News со ссылкой на Национальное управление здравоохранения (NHS)

"Ещё 39 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19, скончались", - говорится в сообщении NHS.

По данным NHS, возраст скончавшихся пациентов варьировался от 50 до 99 лет.

Количество заражений в стране превышает 3,2 тыс., число скончавшихся заражённых "уханьским" вирусом достигло 167.

Как сообщает Sky News, учёные рекомендуют ввести более жесткие меры борьбы с распространением нового коронавируса как минимум на следующие полгода.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при соблюдении всех мер, страна сможет справиться с распространением COVID-19 за 12 недель.