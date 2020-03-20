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Дальнее зарубежье 20.03.2020 23:31

В Великобритании за сутки скончались почти 40 инфицированных коронавирусом

В Великобритании зарегистрировали ещё 39 летальных исходов вследствие заражения коронавирусом COVID-19, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News со ссылкой на Национальное управление здравоохранения (NHS)

"Ещё 39 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19, скончались", - говорится в сообщении NHS.

По данным NHS, возраст скончавшихся пациентов варьировался от 50 до 99 лет.

Количество заражений в стране превышает 3,2 тыс., число скончавшихся заражённых "уханьским" вирусом достигло 167.

Как сообщает Sky News, учёные рекомендуют ввести более жесткие меры борьбы с распространением нового коронавируса как минимум на следующие полгода.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при соблюдении всех мер, страна сможет справиться с распространением COVID-19 за 12 недель.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]