Больше 7 тыс человек заболели коронавирусом в штате Нью-Йорк

Почти половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 7 тыс. заболевших.

Как сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо, число случаев заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки возросло почти на 3 тысячи, общее число заболевших достигло 7102.

По словам Куомо, больше половины случаев зафиксировано в городе Нью-Йорк - 4408, в округе Уэстчестер, где находится первая в Штатах карантинная зона, болеют 1091 человек.

"Чем больше в штате делают тестов, тем больше вы получите положительных результатов. На душу населения мы проводим тестов больше, чем Китай или Южная Корея", - пояснил губернатор.

Он сообщил, что только за сутки было сделано 10 тыс. тестов, а всего в штате сдали анализы почти 32,5 тыс. человек.

По словам губернатора, 1255 человек (18% от общего числа заболевших) находятся в больнице.

Куомо также сообщил о 35 летальных исходах.

Согласно данным, представленным губернатором, в США на настоящий момент зафиксировано почти 15,5 тыс. случаев и 201 летальный исход.

Куомо заявил, что "100% работников предприятий не первостепенной важности должны оставаться дома". "Штат Нью-Йорк на паузе. Нам необходимо, чтобы все были в безопасности. Это самое решительное действие, которое мы можем предпринять", - сказал он.

По его словам, будут функционировать лишь основные предприятия. Если распоряжение не будет соблюдаться, компании могут оштрафовать или закрыть.