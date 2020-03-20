Больше 7 тыс человек заболели коронавирусом в штате Нью-Йорк

Почти половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 7 тыс. заболевших.
Как сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо, число случаев заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки возросло почти на 3 тысячи, общее число заболевших достигло 7102.
По словам Куомо, больше половины случаев зафиксировано в городе Нью-Йорк - 4408, в округе Уэстчестер, где находится первая в Штатах карантинная зона, болеют 1091 человек.
"Чем больше в штате делают тестов, тем больше вы получите положительных результатов. На душу населения мы проводим тестов больше, чем Китай или Южная Корея", - пояснил губернатор.
Он сообщил, что только за сутки было сделано 10 тыс. тестов, а всего в штате сдали анализы почти 32,5 тыс. человек.
По словам губернатора, 1255 человек (18% от общего числа заболевших) находятся в больнице.
Куомо также сообщил о 35 летальных исходах.
Согласно данным, представленным губернатором, в США на настоящий момент зафиксировано почти 15,5 тыс. случаев и 201 летальный исход.
Куомо заявил, что "100% работников предприятий не первостепенной важности должны оставаться дома". "Штат Нью-Йорк на паузе. Нам необходимо, чтобы все были в безопасности. Это самое решительное действие, которое мы можем предпринять", - сказал он.
По его словам, будут функционировать лишь основные предприятия. Если распоряжение не будет соблюдаться, компании могут оштрафовать или закрыть.
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