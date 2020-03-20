Генсек ОПЕК и нефтяной регулятор Техаса готовы к переговорам о возможном сокращении нефтедобычи

ОПЕК и американские производители сланцевой нефти готовы начать диалог на переговорах, которые могут помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели, пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, в пятницу генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо собирается поговорить с комиссаром регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате Техас Райаном Ситтоном (Ryan Sitton) - Texas Railroad Commission (отвечала за железнодорожный сектор до 2005 года - ИФ).
В то время как антимонопольные законы США препятствуют заключению официальной сделки, отмечает издание, регулятор штата Техас рассматривает возможность сокращения добычи нефти в крупнейшем нефтедобывающем штате США впервые за несколько десятилетий, ранее говорили источники.
Компании, добывающие сланцевую нефть, которые имеют значительные долги, и требуют более высоких цен на нефть, чем производители традиционной нефти в России и Саудовской Аравии, сильно пострадали от падения стоимости "черного золота".
В последние дни это привело к усилению взаимодействия США с ОПЕК, которую президент США Дональд Трамп часто обвинял в антиконкурентном поведении. Американские сланцевые компании пожаловались Баркиндо на падение цен на нефть, и он также говорил с Фрэнком Фанноном (Frank Fannon), высокопоставленным чиновником Госдепартамента, отвечающим за вопросы энергетики, говорят чиновники Саудовской Аравии.
Ранее в этом месяце лидер ОПЕК - Саудовская Аравия - и Россия не смогли договориться о сокращении добычи в ответ на пандемию коронавируса. Москва решила поразить более низкими ценами на нефть сланцевую промышленность США, пишет WSJ, но была озадачена жесткой реакцией Эр-Рияда - снижением цен и ростом добычи, что вызвало обвал цен на нефть ниже $30 за баррель.
Решение американских производителей снизить нефтедобычу могло бы помочь России одержать победу и вернуть ее за стол переговоров с Саудовской Аравией, говорят чиновники королевства.
Представители Саудовской Аравии ожидают, что в конечном итоге Россия вернется к переговорам, поскольку низкие цены на нефть вредят ее экономике, но только в том случае, если сможет презентовать нефтяную дипломатию как спасительный шаг.
"Идеальный (сценарий), если США пообещают это, и тогда будет легче уговорить других сотрудничать", - передает WSJ слова саудовского чиновника.
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