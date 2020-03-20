США не намерены мешать доставке медикаментов в Иран - Помпео

Действующие в отношении Ирана американские санкции совершенно не мешают доставке в эту страну медикаментов и гуманитарной помощи, необходимых для борьбы с коронавирусом COVID-19, заявил в пятницу глава Госдепа Майк Помпео.

"Нет никаких ограничений на доставку гумпомощи", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, добавив, что поставки лекарств в Иран тоже не подпадают под санкции США.

"Мы предложили помощь Ирану", - напомнил Помпео, отметив, что обсуждал этот вопрос с руководством ВОЗ.

Тегеран неоднократно призывал Вашингтон отменить все санкции, чтобы дать Ирану возможность эффективнее бороться против распространения коронавируса. США отказываются сделать это.