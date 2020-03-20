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Регион 20.03.2020 21:52

США не намерены мешать доставке медикаментов в Иран - Помпео

Действующие в отношении Ирана американские санкции совершенно не мешают доставке в эту страну медикаментов и гуманитарной помощи, необходимых для борьбы с коронавирусом COVID-19, заявил в пятницу глава Госдепа Майк Помпео.

"Нет никаких ограничений на доставку гумпомощи", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, добавив, что поставки лекарств в Иран тоже не подпадают под санкции США.

"Мы предложили помощь Ирану", - напомнил Помпео, отметив, что обсуждал этот вопрос с руководством ВОЗ.

Тегеран неоднократно призывал Вашингтон отменить все санкции, чтобы дать Ирану возможность эффективнее бороться против распространения коронавируса. США отказываются сделать это.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, МЕДИКАМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]