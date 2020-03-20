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Здравоохранение 20.03.2020 21:37

Ряд госструктур Азербайджана отправит сотрудников на внеочередные отпуска

Правительство Азербайджана приняло решение об отправке сотрудников некоторых государственных структур на внеочередные отпуска, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Кабинете министров страны.

"Для обеспечения более благоприятных условий по социальной изоляции граждан принято решение отправить сотрудников ряда государственных структур на внеочередной отпуск сроком на месяц – с 29 марта по 29 апреля", - сообщили в Кабмине.

Сотрудники будут направлены в неоплачиваемый отпуск с сохранением месячной зарплаты.

"Данные меры приняты для быстрого и полного предотвращения распространения коронавируса Covid-19", - добавили в Кабмине.

Как сообщалось ранее, оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения в стране коронавируса принял решение о введении с 00:00 14 марта ряда мер по социальной изоляции граждан.

В рамках мер на месяц приостанавливаются все массовые мероприятия в стране, деятельность всех кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров и спортивных залов. В стране запрещается проведение свадебных мероприятий, за исключением тех, которые заранее были назначены на 14 и 15 марта, рабочий график кафе и ресторанов будет ограничен до 21:00. В них запрещено проведение массовых празднований и мероприятий. Деятельность клубов и баров, работающих после 21:00 приостанавливается.

В Азербайджане до сих пор зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. При этом лечение проходят 33 человека, 10 – вылечились, одна – умерла.

А. Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]