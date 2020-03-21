Сильное землетрясение зафиксировано в Греции

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в 38 км юго-западнее города Янина в Греции, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:50 в субботу землетрясения имел координаты 39:36 градуса северной широты и 20:66 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
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