Сильное землетрясение зафиксировано в Греции

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в 38 км юго-западнее города Янина в Греции, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:50 в субботу землетрясения имел координаты 39:36 градуса северной широты и 20:66 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".