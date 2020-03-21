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Дальнее зарубежье 21.03.2020 09:16

Северокорейские ракеты пролетели более 400 км на высоте 50 км - ОКНШ ВС Южной Кореи

Пущенные КНДР в субботу в строну Японского моря ракеты малой дальности преодолели расстояние 410 км на максимальной высоте 50 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

Как сообщалось, ОКНШ заявил: "Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности", - цитирует агентство сообщение ОКНШ.

Это третий случай ракетного пуска КНДР в текущем году. Предыдущий она осуществила 9 марта, который был назван затем Пхеньяном испытанием "сверхкрупной установки залпового огня".

Позднее КНДР сообщила, что пуски были проведены в рамках артиллерийских учений, на которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В то ж время, как сообщают японские СМИ, Япония заявила КНДР протест в связи с ракетными пусками, которые являются нарушением соответствующих резолюция СБ ООН.

Как и в предыдущих случаях, пущенные в субботу ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии, признали японские власти.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ДАЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]