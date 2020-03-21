Северокорейские ракеты пролетели более 400 км на высоте 50 км - ОКНШ ВС Южной Кореи

Пущенные КНДР в субботу в строну Японского моря ракеты малой дальности преодолели расстояние 410 км на максимальной высоте 50 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.
Как сообщалось, ОКНШ заявил: "Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности", - цитирует агентство сообщение ОКНШ.
Это третий случай ракетного пуска КНДР в текущем году. Предыдущий она осуществила 9 марта, который был назван затем Пхеньяном испытанием "сверхкрупной установки залпового огня".
Позднее КНДР сообщила, что пуски были проведены в рамках артиллерийских учений, на которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
В то ж время, как сообщают японские СМИ, Япония заявила КНДР протест в связи с ракетными пусками, которые являются нарушением соответствующих резолюция СБ ООН.
Как и в предыдущих случаях, пущенные в субботу ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии, признали японские власти.
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