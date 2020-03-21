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Здравоохранение 21.03.2020 17:32

Рекордно низкая температура зафиксирована в ОАЭ

Проливные дожди с громом и молниями обрушились в пятницу на различные районы Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Они сопровождаются сильным порывистым ветром. Такая погода в ОАЭ наблюдается и в субботу утром.

В крупнейшем эмирате страны Абу-Даби утром в субботу зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю наблюдений в 12,9 градусов по Цельсию.

В акватории Персидского и Оманского заливов наблюдается сильное волнение, сообщают местные метеорологи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОАЭ, ТЕМПЕРАТУРА, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]