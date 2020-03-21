Рекордно низкая температура зафиксирована в ОАЭ

Проливные дожди с громом и молниями обрушились в пятницу на различные районы Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на метеорологическую службу страны.
Они сопровождаются сильным порывистым ветром. Такая погода в ОАЭ наблюдается и в субботу утром.
В крупнейшем эмирате страны Абу-Даби утром в субботу зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю наблюдений в 12,9 градусов по Цельсию.
В акватории Персидского и Оманского заливов наблюдается сильное волнение, сообщают местные метеорологи.
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