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Туризм 21.03.2020 17:53

Туристы получили возможность виртуально прогуляться по Италии

Национальное агентство по туризму Италии (ENIT) разработало мобильное приложение, с помощью которого туристы могут виртуально прогуляться по стране.

Приложение Italia Virtual Reality уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. С помощью него можно виртуально прогуляться по Риму, Милану и другим городам, поплавать по каналам Венеции, заглянуть в магазины и на фабрики, посетить виноградники, познакомиться с итальянской кухней, культурой и традициями.

Просмотр доступен в формате 360 градусов и VR - однако для последнего понадобится специальная аппаратура. Все видео-прогулки записаны от первого лица, со временем будут добавлены новые видео.

Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в московском офисе национального агентства по туризму Италии (ENIT), приложение может оказаться полезным тем туристам, которые скучают по закрытым из-за эпидемии коронавируса итальянским достопримечательностям.

Италия - страна в Европе, наиболее сильно пострадавшая из-за коронавируса. Въезд в нее сейчас запрещен, местные жители находятся в тотальной изоляции.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]