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21.03.2020 17:37

NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом

Согласно решению NEQSOL Holding, компании в составе холдинга перечислили в целом 5 миллионов манатов на счет Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом, созданному в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева.

Помимо этого, одна из компаний холдинга заказала 3000 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, а также аппараты искусственного дыхания и специальное оборудование, устанавливаемое при входе в здания и позволяющее измерять температуру человека на расстоянии. Все это будет передано в соответствующие центры, в соответствии с указаниями Оперативного Штаба при Кабинете Министров Азербайджана.

С конца февраля этого года, в соответствии с инструкциями Оперативного Штаба, а также согласно своим стратегиям корпоративной социальной ответственности, NEQSOL Holding и компании в составе холдинга осуществляют различные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Придавая особое значение безопасности своих работников, клиентов и партнеров, NEQSOL Holding и компании составе холдинга осуществили целый ряд мер, в том числе:

· В офисах, производственных помещениях и центрах обслуживания проводятся работы по информированию и повышению осведомленности среди персонала и клиентов; подготовлены письменные и аудио-видео инструкции, создана «Горячая Линия»;

· Большая часть работников переведена на режим «работы из дома», для чего были предоставлены соответствующие возможности и онлайн решения; дополнительные меры были приняты для защиты людей старшего возраста; собрания и другие мероприятия были переведены на онлайн режим; работы в строительных направлениях были временно приостановлены;

· Для обеспечения безопасности сотрудников, которые не могут работать из дома, а также для безопасности клиентов были предприняты различные меры:

- Офисы, производственные площадки, центры обслуживания клиентов и транспортные средства регулярно дезинфицируются и были оснащены дезинфицирующими средствами, а сотрудникам выданы медицинские маски;

- Рабочие места оснащены специальными бесконтактными термометрами, температура сотрудников измеряется при входе в помещение;

- Пищевой рацион в столовых помещениях для сотрудников, работающих в специальном режиме, был обогащен продуктами, повышающими иммунитет

- В некоторых случаях был укорочен рабочий день, для сотрудников были предоставлены транспортные средства; также, был применен принцип «расстояния в 2 метра»;

· Клиентам было рекомендовано использовать онлайн и дистанционные услуги, в том числе, пользователям услуг мобильной связи:

- было рекомендовано использовать мобильное приложение и услуги контактного центра, работающего 24 часа в сутки.

- контактный центр был переведен в усиленный режим работы

- звонки абонентов на номер 1542 горячей линии TƏBİB стали бесплатными.

NEQSOL Holding и компании в составе холдинга продолжат осуществлять различные меры, направленные на поддержку борьбы с коронавирусом в стране.

NEQSOL Holding призывает всех своих сотрудников, клиентов и партнеров следовать инструкциям и призывам Оперативного штаба при Кабинете министров, объединившись мобилизуя свои ресурсы для борьбы с коронавирусом. NEQSOL Holding призывает всех заботиться о себе и проявлять заботу к окружающим, особенно к пожилым людям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ХОЛДИНГ, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]