NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом

Согласно решению NEQSOL Holding, компании в составе холдинга перечислили в целом 5 миллионов манатов на счет Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом, созданному в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева.
Помимо этого, одна из компаний холдинга заказала 3000 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, а также аппараты искусственного дыхания и специальное оборудование, устанавливаемое при входе в здания и позволяющее измерять температуру человека на расстоянии. Все это будет передано в соответствующие центры, в соответствии с указаниями Оперативного Штаба при Кабинете Министров Азербайджана.
С конца февраля этого года, в соответствии с инструкциями Оперативного Штаба, а также согласно своим стратегиям корпоративной социальной ответственности, NEQSOL Holding и компании в составе холдинга осуществляют различные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса.
Придавая особое значение безопасности своих работников, клиентов и партнеров, NEQSOL Holding и компании составе холдинга осуществили целый ряд мер, в том числе:
· В офисах, производственных помещениях и центрах обслуживания проводятся работы по информированию и повышению осведомленности среди персонала и клиентов; подготовлены письменные и аудио-видео инструкции, создана «Горячая Линия»;
· Большая часть работников переведена на режим «работы из дома», для чего были предоставлены соответствующие возможности и онлайн решения; дополнительные меры были приняты для защиты людей старшего возраста; собрания и другие мероприятия были переведены на онлайн режим; работы в строительных направлениях были временно приостановлены;
· Для обеспечения безопасности сотрудников, которые не могут работать из дома, а также для безопасности клиентов были предприняты различные меры:
- Офисы, производственные площадки, центры обслуживания клиентов и транспортные средства регулярно дезинфицируются и были оснащены дезинфицирующими средствами, а сотрудникам выданы медицинские маски;
- Рабочие места оснащены специальными бесконтактными термометрами, температура сотрудников измеряется при входе в помещение;
- Пищевой рацион в столовых помещениях для сотрудников, работающих в специальном режиме, был обогащен продуктами, повышающими иммунитет
- В некоторых случаях был укорочен рабочий день, для сотрудников были предоставлены транспортные средства; также, был применен принцип «расстояния в 2 метра»;
· Клиентам было рекомендовано использовать онлайн и дистанционные услуги, в том числе, пользователям услуг мобильной связи:
- было рекомендовано использовать мобильное приложение и услуги контактного центра, работающего 24 часа в сутки.
- контактный центр был переведен в усиленный режим работы
- звонки абонентов на номер 1542 горячей линии TƏBİB стали бесплатными.
NEQSOL Holding и компании в составе холдинга продолжат осуществлять различные меры, направленные на поддержку борьбы с коронавирусом в стране.
NEQSOL Holding призывает всех своих сотрудников, клиентов и партнеров следовать инструкциям и призывам Оперативного штаба при Кабинете министров, объединившись мобилизуя свои ресурсы для борьбы с коронавирусом. NEQSOL Holding призывает всех заботиться о себе и проявлять заботу к окружающим, особенно к пожилым людям.
Большинство заболевших "Covid-19" в Латвии - в возрасте от 20 до 49 лет
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
МИД Азербайджана исключил иранского журналиста из «черного списка» по Карабаху
Правительство и ЦБ РФ поддержат реальный сектор и малый бизнес в нынешней ситуации - Мишустин
Рябков называет инсинуациями заявления США с критикой политики РФ на мировых энергорынках
Ситуация с занятостью в РФ может обостриться, перевод на трехдневку будет мониториться - Решетников
Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 83
В Азербайджане ужесточается график работы кафе и ресторанов
РПЦ упрекнула Германию, легализовавшую эвтаназию, в возрождении идеологии Гитлера
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Турция из-за коронавируса прерывает авиасообщение с 46 странами
Северокорейские ракеты пролетели более 400 км на высоте 50 км - ОКНШ ВС Южной Кореи
В Великобритании за сутки скончались почти 40 инфицированных коронавирусом
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог