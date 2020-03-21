Рябков называет инсинуациями заявления США с критикой политики РФ на мировых энергорынках

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отверг заявления высокопоставленных представителей администрации США о проведении Россией "дезинформационной кампании", использовании "энергетического оружия" и попытках " сеять раздор и неуверенность" в западных странах.
"Что касается утверждений о "российском энергетическом оружии", то рассуждения на эту тему мы слышим не в первый раз. Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе "гарцевать" и в дальнейшем. Ссылками на "внешнего врага" и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с нами. Американцы неприкрыто стремятся "подложить мину" под "Северный поток-2", теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано, прежде всего, с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции", - говорится в ответе Рябкова на вопрос СМИ, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.
Рябков отметил, что "в Вашингтоне заметна определенная нервозность". "По-человечески она понятна. Но все же в нынешний период испытаний, наверное, правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном "сведении политических счетов", - сказал замглавы МИД РФ.
Он также напомнил, что Россия призывала и призывает США отказаться от антигуманной практики применения односторонних санкций в отношении Ирана, испытывающего в нынешней ситуации распространения коронавируса острую нехватку средств для решения неотложных задач в сфере здравоохранения".
"В Вашингтоне, уверен, прекрасно понимают разницу между разовыми поставками партий гуманитарной помощи и отсутствием у этой страны из-за многолетнего беспрецедентно жесткого санкционного прессинга с американской стороны возможности получать доходы от экспорта, необходимые для финансирования соответствующих программ. Тем не менее, официальные лица США, в том числе весьма высокопоставленные, не брезгуют очевидным передергиванием этого непреложного факта, преследуя собственные геополитические цели, которые нам понятны", - отметил Рябков.
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