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Происшествия 21.03.2020 16:37

В Азербайджане передали в суд дело на физическое лицо за распространение ложной информации про коронавирус в соцсетях

Генпрокуратура Азербайджана и министерство внутренних дел (МВД) страны передали в суд материалы в отношении гражданина Ильгара Атаева за распространение ложной информации касательно коронавируса COVID-19 в социальной сети Facebook, сообщают пресс-службы этих структур.

“Генпрокуратура и МВД Азербайджана направили материалы по поводу распространения ложной информации Ильгара Атаева 1970 г.р. касательно коронавируса COVID-19 в социальной сети Facebook в Наримановский суд по поводу нарушения статьи 388-1( Размещение запрещенной информации на интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети - ИФ) Кодекса об административных правонарушениях”, - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура и МВД доводят до сведения граждан, что необходимо публиковать проверенные новости, ссылаясь на соответствующие государственные органы.

Х.Насирзаде


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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, КОРОНАВИРУС, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]