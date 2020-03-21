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Бизнес и законодательство 21.03.2020 17:15

Правительство и ЦБ РФ поддержат реальный сектор и малый бизнес в нынешней ситуации - Мишустин

Правительство РФ совместно с Центральным банком принимает меры, чтобы на фоне распространения коронавируса и волатильности на рынках поддержать малый бизнес, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Совместно с Банком России мы решаем две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допустить снижения объемов кредитования реального сектора, во-вторых поддержать малый и средний бизнес. Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг, которые из-за сокращения спроса и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в достаточно затруднительном положении", - сказал Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он напомнил, что Банк России объявил о запуске большого пакета мер поддержки таких небольших компаний, чтобы помочь им избежать финансовых проблем.

По своей линии правительство предоставит небольшим предприятиям отсрочку по арендным платежам, сказал Мишустин.

Премьер отметил, что сейчас российская экономика испытывает влияние двух негативных факторов - коронавирусная инфекция, а также значительная волатильность на фондовых рынках и на глобальных рынках нефти и газа.

"Мы принимаем активные упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России, для реального сектора и наших людей", - сказал Мишустин.

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Тэги: РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА, МИШУСТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]