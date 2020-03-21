Режим ЧС из-за коронавируса введен в Киргизии

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в соответствии с предложением Совета безопасности страны ввел режим чрезвычайной ситуации в республике, сообщает пресс-служба правительства.
"В ходе совещания в правительстве премьер-министр сообщил, что в соответствии с предложением Совета безопасности Киргизии правительство вводит на территории страны режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам Абылгазиева, правительство приступает к реализации плана, который включает в себя весь перечень и порядок действий всех задействованных государственных органов при введении режима чрезвычайной ситуации.
"В плане отражаются сведения о дислокации блокпостов в столице и в областях, определены маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, порядок осуществления авиарейсов внутри страны, работы общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптек. Каждый руководитель будет нести персональную ответственность за неукоснительное соблюдение режима и бесперебойную работу всех задействованных служб", - сказал премьер.
По словам Абылгазиева, никаких проблем с поставкой товаров из-за рубежа нет, граждане не должны сталкиваться с дефицитом тех или иных продуктов и медикаментов.
Глава правительства отметил, что особое внимание должно быть уделено городам Бишкек и Ош, а также районам, где фиксируются случаи заражения.
В свою очередь мэрия Бишкека сообщила, что с 22 марта в столице прекращает работу общественный транспорт, кроме троллейбусов, закрываются торговые центры, кафе и рестораны работают только на доставку заказов.
Ранее в субботу Совет безопасности Киргизии рекомендовал премьер-министру страны ввести режим чрезвычайной ситуации с 22 марта в связи с коронавирусом COVID-19.
По данным Минздрава Киргизии, стране зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.
В Сузакском районе Джалал-Абадской области, в Баткенском районе одноименной области и в Ноокатском районе Ошской области Киргизии, где выявлены случаи заражения коронавирусом, введен режим чрезвычайной ситуации с ограничением въезда и выезда из района.
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