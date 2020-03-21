Турция из-за коронавируса прерывает авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о закрытии авиасообщения с 46 странами после 17:00 в рамках мер по борьбе с Сovid-19", - пишет агентство в твиттере.

Агентство не уточняет, каких именно стран коснется эта мера.