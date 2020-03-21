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Социум 21.03.2020 19:51

РПЦ упрекнула Германию, легализовавшую эвтаназию, в возрождении идеологии Гитлера

В Русской православной церкви заявили, что легализация эвтаназии в Германии указывает на возвращение этой страны к идеологии "третьего рейха".

В начале марта Конституционный суд Германии отменил запрет эвтаназии и назвал право на нее одним из ключевых прав человека.

"Я хотел бы прежде всего поздравить Германию с тем, что 75 лет спустя после победы над нацизмом возрождается наследие Адольфа Гитлера. Стоило ждать 75 лет для того, чтобы те решения, которые когда-то были приняты им, сейчас в новой оболочке, под новым соусом были возрождены", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Представитель Русской церкви заявил, что Гитлер стал "пионером эвтаназии", когда еще в довоенное время инициировал проведение соответствующих опытов и подвел идеологическую базу под эту практику. По приказу Гитлера эвтаназии подвергались престарелые граждане, имевшие увечья либо тяжелые психические заболевания. "И вот мы сегодня являемся свидетелями того, как эта нацистская идеология возрождается", - посетовал митрополит Иларион.

Между тем, по его словам, позиция Церкви всегда заключалась в том, что жизнь и смерть человека находится в руках божьих. "Если человек страдает, то это страдание ему посылается Богом для того, чтобы он духовно очистился, и никто не вправе прекращать жизнь человека", - подчеркнул архиерей.

При этом он признал, что бывают особые случаи - например, когда человек находится на аппарате искусственного дыхания или искусственной почки, либо, когда он добровольно отказывается от лечения, понимая, нельзя исцелить болезнь. "Вот это тот нравственный выбор, который может сделать каждый человек", - сказал митрополит, добавив, что Церковь никогда не призывает использовать все имеющиеся методы для того, чтобы любой ценой продлить жизнь.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЭВТАНАЗИЯ, РПЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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