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Здравоохранение 21.03.2020 20:49

Число больных коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на 5 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Испании за сутки выросло на 4 946 и составило 24 926 человек, сообщают в субботу испанские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За сутки от последствий заражения умерли 324 человека, общее число умерших в стране теперь составляет 1 326 человек. Выздоровели 2 125 человек.

В пятницу сообщалось о 19 980 заразившихся и 1 002 умерших.

Испания занимает третье место в мире по числу заболевших коронавирусом и умерших, ее опережают Китай и Италия.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]