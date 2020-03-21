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Здравоохранение 21.03.2020 21:57

Темпы заражения COVID-19 в Бельгии нарастают, число инфицированных приблизилось к 3 тыс.

Число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Бельгии за минувшие сутки увеличилось на 30, достигнув 67, сообщила в субботу медицинская администрация страны.

Отмечено нарастание темпов распространения инфекции. Количество пациентов с выявленным коронавирусом за сутки возросло на 558, составив в общем 2 тыс. 815 человек.

В сводках по ситуации с COVID-19 в Бельгии обращается внимание на то, что эти цифры показывают только итог проведенных анализов, но не отражают реального масштаба заражения.

Накануне федеральное правительство Бельгии объявило о введении контроля на границах за соблюдением ранее объявленного временного запрета на необязательные перемещения в рамках мер по изоляции населения с целью борьбы против распространения коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]