Постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками внесено в правительство - Решетников

Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления об урегулировании убытков между турбизнесом и авиакомпаниям, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
"Вчера мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками", - сказал он в субботу на совещании у премьера Михаила Мишустина по экономическим вопросам.
По словам министра, этот документ разрабатывался с участием туроператоров и авиакомпаний.
"Понятна оценка средств, которые необходимы для этого. Соответствующие решения уже предложены", - продолжил он.
Министр отметил, что туризм стал первой отраслью, пострадавшей в нынешней ситуации. "Решение по отмене взносов в резервный Фонд турпомощи уже вами принято, постановление подписано. Законопроект, который дает право правительству приостанавливать платежи в так называемые "именные фонды", из которых урегулируются убытки туроператорам, - в правительстве, и на следующей неделе он будет внесен в Государственную думу", - добавил он.
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