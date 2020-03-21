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21.03.2020 22:46

Постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками внесено в правительство - Решетников

Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления об урегулировании убытков между турбизнесом и авиакомпаниям, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"Вчера мы внесли постановление по урегулированию убытков между туроператорами и авиаперевозчиками", - сказал он в субботу на совещании у премьера Михаила Мишустина по экономическим вопросам.

По словам министра, этот документ разрабатывался с участием туроператоров и авиакомпаний.

"Понятна оценка средств, которые необходимы для этого. Соответствующие решения уже предложены", - продолжил он.

Министр отметил, что туризм стал первой отраслью, пострадавшей в нынешней ситуации. "Решение по отмене взносов в резервный Фонд турпомощи уже вами принято, постановление подписано. Законопроект, который дает право правительству приостанавливать платежи в так называемые "именные фонды", из которых урегулируются убытки туроператорам, - в правительстве, и на следующей неделе он будет внесен в Государственную думу", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРБИЗНЕС, АВИАКОМПАНИИ, УБЫТКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]