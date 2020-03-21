В России за сутки выявлено 53 случая коронавируса, всего их 306 - штаб

За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах", - говорится в сообщении штаба в субботу.
За последние сутки выписано по выздоровлению четверо человек: трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 36 540 человек.
Из заболевших за последние сутки наибольшее количество человек зарегистрировано в Подмосковье (17), за ней следует Москва (6), Татарстан (5), Нижегородская область (4), Свердловская область (3), по двое в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, по одному в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Крыму
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает оперштаб.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В США почти треть заражений коронавирусом приходится на Нью-Йорк
Белый дом подтвердил, что Трамп направил письмо лидеру КНДР с предложением помощи в борьбе с коронавирусом
Кабмин Украины согласовал продление контракта с главой "Нафтогаза" ещё на четыре года
AZAL чартерами доставил из Стамбула и Москвы около 300 граждан Азербайджана
Нефть к концу года может вернуться к $60/барр., если с рынка уйдет сланец, нерентабельный при текущей конъюнктуре - Сечин
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Северокорейский лидер наблюдал за пусками ракет нового типа
Турция из-за коронавируса прерывает авиасообщение с 46 странами
Северокорейские ракеты пролетели более 400 км на высоте 50 км - ОКНШ ВС Южной Кореи
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом
Банк Республика поддержал инициативу Президента Азербайджана
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог