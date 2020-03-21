В России за сутки выявлено 53 случая коронавируса, всего их 306 - штаб

За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах", - говорится в сообщении штаба в субботу.

За последние сутки выписано по выздоровлению четверо человек: трое в Москве и один в Московской области. За весь период выписано 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 36 540 человек.

Из заболевших за последние сутки наибольшее количество человек зарегистрировано в Подмосковье (17), за ней следует Москва (6), Татарстан (5), Нижегородская область (4), Свердловская область (3), по двое в Тульской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, по одному в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Крыму

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает оперштаб.