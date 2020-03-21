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Социум 21.03.2020 21:15

В Иране в Навруз запретили внутренние поездки

Иран накануне праздника Навруз ввел запрет для граждан на внутренние поездки на срок от двух до трех недель, сообщает панарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление президента страны Хасана Рухани.

Международный день Навруз ежегодно отмечается 21 марта. Это нерелигиозный праздник весеннего равноденствия и встречи нового года по солнечному календарю у персидских и тюркских народов. Считается, что праздник уходит своими корнями в зороастризм.

Введенный в Иране запрет, отмечает "Аль-Арабийя", связан с тем, что согласно традициям в этот день родственники навещают друг друга, в том числе и проживающих в других населенных пунктах. Многие посещают шиитские святыни, например, город Мешхед. Это второй после столицы по численности населения город Ирана.

Телеканал напоминает, что в пятницу Всемирная организация здравоохранения в лице своего представителя Майкла Райана предупредила, что чрезмерное скопление людей, как и в Иране, так и в других странах Ближнего Востока, чревато обострением эпидемиологической обстановки.

Телеканал сообщает, что Иран занимает второе место после Китая по человеческим потерям в результате распространения COVID-19. В стране от коронавируса умерло 1556 человек, общее число зараженных достигает 20 тыс. 610.

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Тэги: ИРАН, НАВРУЗ, ПОЕЗДКИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]