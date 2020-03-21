В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 9 человек

В Азербайджане коронавирус covid-19 выявлен еще у 9 человек, сообщает оперативный штаб.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, стабильное. Проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных в Азербайджане составило 53.

"Из них 42 человека находятся в настоящее время на лечении", - подчеркивает штаб.

Как сообщалось ранее, 10 человек после прохождения лечения были выписаны из больниц, одна - умерла.

Х.Насирзаде