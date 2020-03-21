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Спорт 21.03.2020 19:16

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба IIHF.

"Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года отменен, что было подтверждено сегодня Советом IIHF", - говорится в сообщении.

"Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19). Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в Цюрихе и Лозанне не может состояться", - отмечают в федерации.

Кроме того, отложен на неопределенный срок ежегодный конгресс IIHF, который должен был состояться в Цюрихе с 21 по 23 мая.

Сообщается, что Совет IIHF в ближайшие недели обсудит и оценит все последствия принятого решения, а также выберет дату и место проведения конгресса.

В IIHF подчеркивают, что вариант с переносом турнира в другую страну также невозможен. "Очевидно, что нет возможности перенести Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год - это вопрос, который должен обсуждаться в рамках конгресса, учитывая тот факт, что страны-организаторы чемпионата мира выбраны до 2025 года ", - говорится в сообщении.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ХОККЕЙ, ЧМ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]