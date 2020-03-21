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Здравоохранение 21.03.2020 23:17

Число случаев COVID-19 в Грузии приближается к 50

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии к вечеру субботы увеличилось до 49 человек, сообщается на официальном сайте по мониторингу заболеваемости коронавирусом в республике.

Согласно опубликованным на сайте данным, на карантине находятся 1 тыс. 966 человек, а под стационарным наблюдением - 259. Один заболевший ранее был признан выздоровевшим.

Между тем, в субботу МИД Грузии сообщил о второй гражданке Грузии, скончавшейся в Испании после заражения коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]