Число случаев COVID-19 в Грузии приближается к 50

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии к вечеру субботы увеличилось до 49 человек, сообщается на официальном сайте по мониторингу заболеваемости коронавирусом в республике.

Согласно опубликованным на сайте данным, на карантине находятся 1 тыс. 966 человек, а под стационарным наблюдением - 259. Один заболевший ранее был признан выздоровевшим.

Между тем, в субботу МИД Грузии сообщил о второй гражданке Грузии, скончавшейся в Испании после заражения коронавирусом.